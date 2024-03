Meloni, crisi di Gaza in cima alle nostre preoccupazioni

"Stiamo fronteggiando una situazione internazionale molto complessa. La crisi di Gaza è in cima alle nostre preoccupazioni". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al vertice Ue-Egitto in corso al Cairo. Bisogna "raggiungere un cessate il fuoco, garantire corridoi umanitari per gli aiuti e arrivare alla liberazione degli ostaggi, In questo senso "l'Italia sostiene lo sforzo dell'Egitto e di altri Paesi" dell'area, ha detto Meloni ricordando che fin dall'inizio l'Italia è stata "in prima linea per garantire gli aiuti umanitari".



