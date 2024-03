Meloni al Cairo, bilaterale con al-Sisi e vertice Ue-Egitto

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata all'aeroporto del Cairo per il vertice Ue-Egitto e per siglare una serie di accordi bilaterali con il presidente Abdel Fattah al-Sisi nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa.

La premier è stata accolta dal ministro delle Antichità egiziano e dall'ambasciatore al Cairo, Michele Quaroni. Meloni ora si sposterà al Palazzo presidenziale dove avrà un bilaterale col presidente egiziano.

Successivamente la premier, assieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, al premier belga Alexander De Croo, quello greco Kyriakos Mitsotakis, al cancelliere austriaco Karl Nehammer e al presidente cipriota, Nikos Christodoulidis, prenderà parte al meeting Ue-Egitto con Al-Sisi che porterà ad elevare le relazioni al livello di partenariato globale e strategico, con uno stanziamento totale tra prestiti e sovvenzioni di 7,4 miliardi fino al 2027. L'obiettivo è accompagnare le riforme economiche e sociali dell'Egitto, contribuire a mitigare l'impatto delle attuali crisi in corso in Africa e nel Medio Oriente e sostenere l'Egitto nel rafforzamento delle capacità di controllo delle frontiere terrestri e marittime per fronteggiare l'emergenza migranti.





