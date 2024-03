L'aviazione israeliana la scorsa notte ha colpito obiettivi degli Hezbollah in Libano in risposta ai lanci di razzi oltre confine verso la città di Acri, in Israele. Lo ha detto il portavoce militare, aggiungendo che è stato colpito anche "un posto di osservazione di Hezbollah nell'area di Kfar Kila". Lanci dal Libano - ha proseguito la stessa fonte - sono stati rilevati anche verso le località di Ghajar e Monte Dov.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA