Nuova grana per Boeing. A un 737-800 di United Airlines, partito dalla California e arrivato a destinazione in Oregon, è stato scoperto un pannello mancante nelle ispezioni eseguite dopo l'atterraggio. L'aeroporto di Rouge Valley, riportano i media americani, è stato chiuso temporaneamente per verificare se il pannello o i suoi detriti fossero stati persi sulla pista.



