In attesa di Tudor la Lazio di Martusciello ritrova i tre punti e batte in rimonta il Frosinone 3-2 allo Stirpe. Padroni casa in vantaggio al 13' del primo tempo con Lirola ma nel finale di primo tempo Zaccagni pareggia. Nella ripresa entra Castellanos e segna al primo pallone toccato, cinque minuti dopo trova la doppietta. I padroni di casa la riaprono con Cheddira, poi tante occasioni ma il risultato resta fissato sul 3-2 per i biancocelesti



