Fani Willis, la procuratrice del processo contro Donald Trump per i suoi tentativi di sovvertire il voto in Georgia nel 2020, può restare al suo posto: lo ha deciso - riportano i media americani - il giudice Scott McAfee nel procedimento in cui Willis era accusata di conflitto di interesse per la sua relazione con Nathan Wade, il collega che aveva ingaggiato per istruire l'inchiesta.



