Piantedosi, 'pronti a rivedere cauzione 5mila euro migranti'

"Stiamo ragionando sulla riedizione del decreto" che prevede una cauzione di cinquemila euro per i migranti che chiedono l'asilo, "prevedendo una gradazione dell'importo, valutando caso per caso", in caso di osservazioni da parte dell'Europa. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ad un un convegno promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia. Piantedosi ha anche specificato che da parte della Corte di giustizia europea "non c'è stata alcuna bocciatura" dell'accordo con l'Albania né del decreto Cutro.





