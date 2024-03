Molinari, 'la risposta all'intolleranza è il rispetto'

'La migliore risposta ad ogni forma di intolleranza è il rispetto per il prossimo', scrive il direttore di Repubblica Maurizio Molinari sul sito del giornale dopo aver deciso questa mattina di rinunciare a una conferenza sui temi del Mediterraneo in programma all'Università Federico II di Napoli, 'in considerazione dei rischi per la sicurezza del pubblico causati - sottolinea - da un ristretto gruppo di manifestanti'. Molinari ha proposto ai manifestanti di incontrarli per ascoltare le loro opinioni sulla guerra in Medio Oriente ma di aver ricevuto un rifiuto. 'Resto comunque aperto al dialogo con loro su qualsiasi tema', aggiunge.

