Secondo il media ucraino Rbc-Ukraine, il voto per le elezioni presidenziali russe è stato sospeso a Belgorod a causa di diverse esplosioni. "La città trema per le esplosioni, i testimoni oculari si lamentano dei bombardamenti e pubblicano online filmati di incendi", scrive su Telegram Rbc-Ukraine pubblicando diversi filmati in cui si vede il fumo alzarsi da più zone.

Le elezioni presidenziali nella Federazione russa si tengono da oggi fino a domenica.



