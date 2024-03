Fonti, verso intesa Ue sulle sanzioni ai coloni violenti

Al Consiglio Affari Esteri di lunedì, a Bruxelles, i ministri dovrebbero trovare l'intesa politica per procedere con le sanzioni Ue ai coloni violenti israeliani in Cisgiordania. Lo sostiene un alto funzionario europeo. Nello stesso pacchetto ci saranno nuove misure contro Hamas, in particolare in relazione alle violenze sessuali perpetrate durante l'attacco del 7 ottobre. Gli atti legali seguiranno e su questo aspetto gli Stati membri sembrano propendere per una timeline precisa: prima Hamas, poi i coloni israeliani (in tutto saranno sei, a quanto si apprende).



