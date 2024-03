Bomba esplode di fronte ad un seggio nell'Ucraina occupata

Una bomba è esplosa senza causare vittime davanti a un seggio elettorale nella regione di Kherson occupata dalla Russia, nel sud dell'Ucraina, in una regione occupata dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità filorusse del territorio.

Le truppe di Kiev hanno bombardato due seggi per le presidenziali nella parte della regione di Kherson occupata dai russi. Lo ha detto la commissione elettorale locale, aggiungendo che in uno dei due seggi, a Brilevka, vi sono dei feriti. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Mentre una giovane donna ha cercato di dare fuoco a San Pietroburgo a un seggio lanciando una molotov, secondo quanto riferito da un funzionario della commissione elettorale locale, nel primo giorno delle elezioni presidenziali russe, segnato da diversi episodi di danneggiamento. Non risultano vittime.





