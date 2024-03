E' stata avvertita anche sulla costa adriatica meridionale dell'Italia la scossa di terremoto di magnitudo 5.5 avvenuta questa notte nel nordovest del Montenegro. Segnalazioni in tal senso sono arrivate in particolare dalla Puglia.

Il sisma è stato registrato alle 4:06 ora italiana, con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a circa 280 km di distanza in linea d'aria da Bari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA