Netanyahu, 'per la prima volta il Qatar preme su Hamas'

"Per la prima volta vediamo una pressione del Qatar su Hamas". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu che oggi ha visto una rappresentanza delle famiglie degli ostaggi. "Il Qatar ha iniziato a dire loro 'vi butteremo fuori', 'vi priveremo dei soldi', queste sono le cose che sono state dette, noi abbiamo fatto in modo che venissero dette davvero. È un cambiamento - ha aggiunto - è una cosa positiva". Secondo Netanyahu, "non è arrivata una vera risposta da parte di Hamas. Hanno ancora richieste inaccettabili. Il loro obiettivo è incendiare il terreno per Ramadan".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA