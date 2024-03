Likud a Schumer, Israele non è una repubblica delle banane

"Israele non è una repubblica delle banane ma una democrazia fiera e indipendente che ha eletto come premier Benyamin Netanyahu". Lo si legge in un comunicato ufficiale del Likud, il partito del primo ministro, diramato in risposta all'attacco del leader della maggioranza dem al Senato Usa Chuck Schumer. "Ci aspettiamo che il senatore Schumer rispetti il governo eletto di Israele e non lo mini alla base. Questo è vero sempre, tanto più in tempo di guerra", aggiunge la nota del Likud.



