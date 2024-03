Gaza, media: 6 persone uccise e 83 ferite da spari forze Israele

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno sei persone sono morte e altre 83 rimaste ferite ieri sera quando le forze israeliane hanno sparato contro un assembramento di cittadini nella città di Gaza.

La Wafa riporta anche che sempre ieri in differenti episodi una persona è rimasta uccisa in un raid israeliano contro una casa nel campo profughi di Jabalia e altre due sono morte in un bombardamento che ha centrato un veicolo a Rafah.

Il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre è di 31.272 morti e 73.024 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito da Hamas.



