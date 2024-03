Borsa: in Asia recupera Tokyo, l'immobiliare frena la Cina

Borse di Asia e Pacifico in ordine sparso con Tokyo che agguanta il rialzo nel finale di seduta (Nikkei +0,29%), dopo aver seguito la scia di Wall Street mista sotto il peso del tech.

Vendite sulle Piazze cinese per le nuove turbolenze del settore immobiliare e le tensioni tra Pechino e Washington con la proposta di legge sul bando di TikTok, l'app di proprietà di ByteDance, votata mercoledì dalla Camera dei Rappresentanti americana. Shanghai cede lo 0,18% e Shenzhen lo 0,59%. Tra gli altri Hong Konf lascia lo 0,78%. In rialzo Seul (+0,94%).

Senza una precisa direzione i future sull'Europa mentre quelli su Wall Street sono orientati al rialzo. Tra i macro attesi l'inflazione della Spagna e, dagli Stati Uniti, le vendite al dettaglio, i prezzi alla produzione, le richieste di sussidio settimanali e scorte delle imprese.



