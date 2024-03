Lo spread tra Btp e Bund non arresta la sua discesa e chiude ai minimi da novembre 2021. Il differenziale tra i due titoli di Stato scende di cinque punti base in un solo giorno e si attesta a 122 punti, rispetto ai 127 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano è in calo al 3,58 per cento.



