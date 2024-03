Legali del card. Becciu, 'lui estraneo all'indagine di Ozieri'

Il cardinale Angelo Becciu, "estraneo a questa indagine di cui si è data notizia, ha sempre constatato la massima dedizione con cui la Diocesi e la Caritas di Ozieri hanno affrontato le diseguaglianze e le emarginazioni, attraverso numerose e meritorie iniziative caritative sul territorio. Siamo certi che, proprio attraverso la chiusura delle indagini, potrà essere ulteriormente dimostrato che nessuna finalità diversa dalla carità e dalla inclusione sociale delle persone svantaggiate sia stata perseguita". È quanto dichiarano Maria Concetta Marzo e Fabio Viglione, legali del cardinale Angelo Becciu.

"Piuttosto appaiono singolari - proseguono gli avvocati - la tempistica e le modalità di diffusione di questa 'chiusura indagini', non recente, proprio nelle ore in cui emergono informazioni di dossier e accessi indebiti su soggetti che hanno in comune l'essere stati indagati e poi imputati nel medesimo e noto processo in Vaticano. Di questo alcuni organi di informazione hanno dato recentemente conto. Sono notizie che, naturalmente, andranno opportunamente verificate e approfondite dalle autorità competenti".



