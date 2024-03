È il Pi Greco Day, la Giornata Internazionale della Matematica

Il 14 marzo si riaprono i festeggiamenti per il Pi Greco Day, dedicato ad una delle costanti matematiche più famose della storia e, dal 2020, celebrato anche come la Giornata Internazionale della Matematica. Organizzato dall'Unione Matematica Internazionale, ogni anno viene scelto un tema diverso per stimolare la creatività e mettere in luce le connessioni tra la matematica ed il mondo che ci circonda: nel 2022, ad esempio, i partecipanti dovevano riflettere sulla matematica come linguaggio universale, mentre lo scorso anno il concetto era la 'Matematica per tutti'.

Il tema scelto quest'anno, invece, è quello del gioco: dai puzzle ai rompicapo, dai giochi di società a quelli di carte.

Tanti come sempre gli eventi in programma in tutto il mondo, a partire dal concorso interattivo aperto a tutti indetto proprio dalla Umi: una sfida che mira a riconoscere la matematica nel nostro quotidiano e ad immortalarla in un'istantanea, con le immagini più belle che verranno pubblicate sul sito. Si unisce ai festeggiamenti anche la Nasa, che quest'anno propone una sfida a risolvere alcuni dei problemi che incontrano continuamente ricercatori e ingegneri impegnati a progettare missioni per l'esplorazione di altri pianeti e del cosmo, dal telescopio spaziale James Webb alla missione di difesa planetaria Dart.



