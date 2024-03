"Gli abruzzesi hanno scelto di riconfermare il presidente uscente, faccio le mie congratulazioni a Marco Marsilio per la vittoria". Lo dice la presidente in pectore della Regione Sardegna Alessandra Todde, in merito a risultato delle regionali in Abruzzo. 'Grazie di cuore a Luciano D'Amico per l'impegno, la passione, la determinazione. Sono convinta che i cittadini continueranno a trovare in D'Amico un importante punto di riferimento'.



