Media, 'Croce Rossa russa accusata di addestrare bimbi'

Il movimento internazionale della Croce Rossa è sotto pressione perchè agisca contro la Croce Rossa russa (Rrc) per gli stretti legami tra il gruppo e la macchina bellica e di propaganda del Cremlino. Lo rivela il Guardian in un'inchiesta con un gruppo di organi di stampa.

Le prove includono il ruolo centrale del presidente della Rrc in un'organizzazione "patriottica" pro-Putin, personale senior della Croce rossa russa che parla dell'impossibilità di una pace con i "nazisti ucraini" e la partecipazione della Rrc all'addestramento militare per i bambini.

Ci sono anche accuse, rivelate da documenti del Cremlino trapelati e ottenuti dalla pubblicazione estone Delfi e condivise con un consorzio di organi di stampa tra cui il Guardian, secondo cui il Cremlino intende sostituire il lavoro della Croce Rossa internazionale sul territorio ucraino occupato dalla Russia finanziando organizzazioni fantoccio della Croce Rossa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA