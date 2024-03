Mantovano, segnalato interesse 'ndrangheta per Fentanyl

"Quello del Fentanyl non è un traffico limitato agli Usa. In Ue ci sono segnali in Portogallo e Gb. La nostra intelligence segnala un interessamento della 'ndrangheta anche se stanno testando il mercato per verificare la convenienza del suo inserimento sul mercato". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano durante la presentazione a Palazzo Chigi del 'Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio del Fentanyl e di altri oppiacei sintetici'.



