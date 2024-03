Indagato anche l'ex ad del Milan Ivan Gazidis

Nell'indagine sulla cessione del Milan della Procura di Milano, oltre all'attuale ad Giorgio Furlani, è indagato anche il suo predecessore Ivan Gazidis. E' quanto emerge dalle perquisizioni effettuate oggi dai finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf del club che è estraneo all'inchiesta.

L'ipotesi contestata nell'indagine, che riguarda anche altre due persone operative in Lussemburgo, è ostacolo all'attività di vigilanza della Figc in merito alla comunicazione della titolarità effettiva della società. Comunicazione che, secondo la Procura, non sarebbe avvenuta.



