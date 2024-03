E' stato approvato da un'ampia maggioranza, come previsto, l'accordo per gli aiuti all'Ucraina, dopo un dibattito dagli accenti vivaci oggi pomeriggio in Assemblée Nationale. I deputati che hanno votato a favore sono stati 372, i contrari 99. Il Rassemblement National di Marine Le Pen non ha partecipato al voto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA