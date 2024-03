Tim apre con una fiammata in Borsa, oscilla e sale del 2,2%

Tin apre la seduta a Piazza Affari con una fiammata che la porta a 0,229 euro, questione di centesimi ma che nel grafico di giornata si legge come un picco con un rialzo del 3 per cento. Oscilla nelle prime battute di scambi di Borsa, scende in negativo, risale in rialzo dello 0,32% e ora sale del 2,2% a 0,227 euro .

Prima dell'apertura della seduta la società ha confermato le guidance e integrato la comunicazione che aveva dato giovedì scorso con i dati sul flusso di cassa atteso, precisando la strada che prenderà il debito partendo dal pro forma del 2024 a 7,5 miliardi.



