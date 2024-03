Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha affermato che "in Ucraina sono già presenti militari della Nato". Lo riporta Sky News.

Il ministro, intervenuto durante una conferenza, non ha rivelato di quali Paesi stesse parlando. "Vorrei ringraziare gli ambasciatori di quei Paesi che hanno corso questo rischio.

Questi Paesi sanno chi sono, ma non posso rivelarli.

Contrariamente ad altri politici, non li elencherò", ha aggiunto.



