Al-Masirah, un canale di notizie legato agli Houthi, sostiene che il porto yemenita di Ras Issa è stato attaccato con tre raid aerei in quella che definisce "un'aggressione statunitense-britannica". Lo riporta il Guardian, secondo cui le affermazioni non sono state verificate in modo indipendente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA