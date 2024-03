(ANSA-AFP) - LONDRA, 11 MAR - La principessa Kate si scusa su X per la diffusione di una foto modificata. "Come molti fotografi dilettanti - ha scritto Kate - di tanto in tanto mi cimento nell'editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice Festa della Mamma. C". (ANSA-AFP).



