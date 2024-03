Egitto intensifica per Ramadan il lancio di aiuti su Gaza

Nel primo giorno di Ramadan, l'Egitto ha intensificato i lanci di aiuti sul nord della Striscia di Gaza. Lo ha deciso il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sissi, secondo quanto riportato su Facebook dal portavoce militare del governo. L'aeronautica egiziana, in collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti, ha intensificato i suoi decolli dall'aeroporto di Al-Arish con tonnellate di cibo e materiale medico.

Aiuti via aerea sono anche assicurati, in questi giorni, anche dalla coalizione internazionale con base in Giordania.





