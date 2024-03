Tempesta in Francia, sette dispersi nel sud del Paese

Sei persone, tra cui due bambini, sono disperse nella regione del Gard, nel sud della Francia, dopo essere state travolte dalle acque alluvionali, come riferisce un aggiornamento della prefettura.

Un padre e i suoi due figli di 4 e 13 anni sono stati travolti a Dions, a nord di Nîmes, intorno alle 23.30 di sabato, e altre due persone a Goudargues, nel nord del dipartimento, intorno alle 5.00 di domenica, ha dichiarato Frédéric Loiseau, segretario generale della prefettura, in una conferenza stampa.

Un altro uomo è disperso da sabato sera a Saint Martin de Valamas, in Ardèche. Secondo una fonte della gendarmeria, la persona scomparsa è il direttore di una centrale idroelettrica.

Un automobilista era già stato dato per disperso sabato sera a Gagnières, sempre nel nord del dipartimento.



