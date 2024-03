Serie A: Fiorentina-Roma 2-2

Fiorentina e Roma pareggiano 2-2 nel posticipo domenicale della 28/a giornata. I viola vanno in vantaggio presto, con un colpo di testa di Ranieri al 18', e hanno altre occasioni per raddoppiare, mentre i giallorossi faticano, subiscono tre ammonizioni per frenare gli avversari.

De Rossi modifica qualcosa nel modulo e nella ripresa la Roma, più intraprendente, pareggia con Aouar al 13' e schiaccia la viola, che però torna avanti al 24' con Mandragora. Il possibile 3-1 è sprecato da Biraghi che si fa parare un rigore generoso concesso dall'arbitro per una trattenuta a Belotti. E' il quarto errore su sette tiri dal dischetto in campionato e allo scadere Llorente lo fa pagare ai viola siglando il pari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA