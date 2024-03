Roccella,escludere ebree da manifestazioni è patriarcato

In Italia "ci sono state manifestazioni di donne in cui sono state escluse le donne ebree, questo è patriarcato. Non si può parlare delle ebree stuprate, violentate, uccise in massa nell'attacco terrorista di Hamas del 7 ottobre. La Schlein parla del patriarcato e accusa la destra di sguazzare addirittura nel patriarcato, io penso che escludere le donne ebree anche semplicemente dal riconoscimento della violenza pazzesca e feroce che hanno subito il 7 ottobre e non parlarne, è patriarcato". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella a Sky Tg24



