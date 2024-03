Maduro indicato come candidato alle presidenziali in Venezuela

Migliaia di delegati del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) hanno indicato il presidente, Nicolas Maduro, come loro candidato alle elezioni del 28 luglio. Secondo il Psuv, la designazione emerge da oltre 15.800 assemblee che si sono tenute in tutto il Paese.

"Mi congratulo col PSUV e con le persone sul campo, che hanno portato avanti le loro assemblee e le loro proposte. Siamo tutti uniti in una marcia costante e sicura verso il 28 luglio.

Vinceremo!", ha commentato Maduro dal suo account X.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA