Joe Biden ha attaccato Donald Trump per aver ricevuto a Mar-a-Lago Viktor Orban, affermando che il premier ungherese "sta cercando una dittatura". "Sapete con chi si incontra oggi a Mar-a-Lago? Con l'ungherese Orban, che ha dichiarato apertamente di non ritenere che la democrazia funzioni e di cercare la dittatura. Io vedo un futuro in cui difenderemo la democrazia, anziche' sminuirla", a detto in un comizio alla periferia di Philadelphia.



