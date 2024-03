Ok Ue a 1,1 miliardi aiuti dell'Italia per la svolta green

Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato dell'Italia da 1,1 miliardi di euro a sostegno degli investimenti per la produzione di strumenti necessari a favorire la transizione verso un'economia a zero emissioni, in linea con il Green Deal.

La misura, in parte finanziata dal Pnrr, sarà aperta alle aziende che producono batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, strumenti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, nonché componenti e materie prime critiche necessarie alla fabbricazione delle attrezzature. Gli aiuti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni dirette.



