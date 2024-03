Hit parade, Kid Yugi al comando con I Nomi del Diavolo

I Nomi del Diavolo di Kid Yugi debutta direttamente al primo posto della classifica settimanale degli album e in quella dei cd-vinili-musicassette più venduti in Italia, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Un nuovo traguardo per il rapper pugliese dopo che il suo disco, che contiene le collaborazione con Sfera Ebbasta, Geolier, Tedua, Ernia, Tony Boy, Artie 5ive, Papa V, Noyz Narcos e Simba La Rue, è stato l'album più ascoltato al mondo nei primi tre giorni dall'uscita su Spotify (Top Albums Debut Global Chart). New entry anche in seconda posizione con Mr.Rain, reduce dal festival di Sanremo con il brano Due Altalene, e il suo Pianeta di Miller, citazione dal film Interstellar. Stabile al terzo posto Annalisa con E poi siamo finiti nel vortice, anche lei spinta dal successo al festival con Sinceramente.

Perde due posizioni, ed è quarto, Mahmood - altro protagonista all'Ariston - con il nuovo lavoro Nei letti degli altri. Sfera Ebbasta con X2VR si conferma al quinto posto, così come Geolier con Il Coraggio dei bambini - Atto II al sesto. Sul settimo gradino la terza new entry della settimana con l'inedita collaborazione tra Liam Gallagher & John Squire, con un disco che porta i loro nomi, davanti a La Divina Commedia di Tedua.

Chiudono la top ten la giovane Clara, che si è fatta notare prima a Sanremo Giovani e poi al festival con Diamanti Grezzi, con il disco Primo e Lazza con Sirio, il più longevo con 100 settimane alle spalle dalla pubblicazione. Il rapper è anche primo tra i singoli con 100 messaggi.



