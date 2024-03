Domani a Roma il corteo per la pace in Palestina e Israele

Tutto pronto a Roma per la manifestazione nazionale indetta per domani dalla Rete Italiana Pace e Disarmo e dalla Coalizione AssisiPaceGiusta per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per "riaffermare il diritto di manifestare liberamente, democraticamente e pacificamente come ricorda la Costituzione italiana". Sono tantissime le associazioni e i movimenti che hanno dato la loro adesione, dall'Arci all'Anpi, da Greenpeace alla Casa internazionale delle donne.

Il corteo sfilerà lungo le strade della Capitale partendo alle 12.45 da piazza della Repubblica fino a raggiungere i Fori Imperiali per le 17.30. "Ciò che accade in Medio Oriente in questi mesi - spiegano gli organizzatori - è il risultato di anni di ingiustizie, di soprusi, di violazioni dei diritti umani e di responsabilità politiche della comunità internazionale, che hanno alimentato una spirale di odio e di violenza in entrambe le comunità a cui deve essere posto fine immediatamente, per restituire dignità, uguali diritti, libertà e democrazia e costruire le basi del rispetto reciproco e della convivenza tra palestinesi ed israeliani".



