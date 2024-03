Crescita zero per il Pil Eurozona nel quarto trimestre 2023

Nel quarto trimestre 2023 il Pil è rimasto stabile (0%) nell'Eurozona e nell'Ue nel suo complesso registrando una crescita zero rispetto al trimestre precedente.

Lo comunica Eurostat confermando la stagnazione già emersa nella prima stima flash di gennaio. Nel terzo trimestre del 2023 il Pil era calato dello 0,1% nella zona euro ed era rimasto stabile nei Ventisette. Per l'intero 2023, la crescita è stata dello 0,4% sia nell'Eurozona che nell'Ue, dopo il +3,4% registrato in entrambe le aree nel 2022. Sul fronte del lavoro, nel quarto trimestre del 2023 gli occupati sono aumentati dello 0,3% nell'Eurozona e dello 0,2% nell'Ue.



