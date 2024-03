Giornata senza scosse per i listini azionari europei: la Borsa peggiore è stata quella di Amsterdam, scesa dello 0,7% finale, con Londra in calo dello 0,4%, Francoforte dello 0,2% e Madrid in ribasso dello 0,1%.

In rialzo invece dello 0,1% il mercato azionario di Parigi.





