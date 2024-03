Biden accusa Trump di volersi 'sottomettere' a Putin

Joe Biden attacca Donald Trump nel suo discorso sullo Stato dell'Unione e lo accusa di "volersi sottomettere a Putin".

"Gli ha detto di fare come vuole con la Nato", ha dichiarato il presidente ribadendo che con lui, invece, la Nato è più forte. "Le parole di Trump sull'Alleanza sono pericoloso e inaccettabili", ha tuonato Biden.

E negli Stati Uniti, ha avvertito, i valori democratici sono sotto attacco. "Era dai tempi del presidente Lincoln e della guerra civile che la libertà e la democrazia non erano state sotto attacco in patria come lo sono oggi", ha affermato il presidente.



