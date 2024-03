Spohr, progressi con Ue su Ita ma più lenti del previsto

"Stiamo facendo progressi sull'acquisizione di Ita Airways anche se più lentamente di quanto previsto". Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, nella conference call con i giornalisti dopo la diffusione dei conti del 2023. "Un dialogo intenso con la Commissione Ue va avanti e l'obiettivo è ottenere il via libera al più presto possibile e permettere a Ita non solo di sopravvivere ma avere un ruolo nel settore aereo in Europa", ha spiegato l'a.d.



