Meloni, Marsilio ha governato bene, abruzzese da 7 generazioni

"Penso che Marco Marsilio abbia governato molto bene. Quando, qualche anno fa, i numeri di FdI erano diversi da quelli di oggi, accettando di governare l'Abruzzo accettammo la sfida delle infrastrutture. Gli abruzzesi non chiedono privilegi ma di essere in condizione di dimostrare il loro valore. Marsilio si è concentrato su questo, che magari porta meno voti nell'immediato, ha lavorato molto sul tema delle infrastrutture. Ha costruito 4 nuovi ospedali. Si è occupato di problemi reali". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Dritto e rovescio, su Rete4.

"C'è una rete di connessioni europee che si fermava ad Ancona e ripartiva a Bari, saltando a piè pari l'Abruzzo. Oggi - ha aggiunto - l'Abruzzo è in quella rete. Infatti la sinistra che lo sa benissimo e dice che Marsilio non è abruzzese perché è cresciuto a Roma. Ma lui è abruzzese da sette generazioni, si è dimesso da parlamentare per andare in Abruzzo".



