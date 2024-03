Una fonte politica israeliana ha negato informazioni apparse in Libano secondo cui Israele avrebbe indicato nel 15 marzo il termine ultimo per il raggiungimento di una intesa politica riguardo alla situazione di sicurezza al suo confine nord, dopo il quale potrebbe avere luogo una escalation militare.

''Quella notizia non è vera - ha detto la fonte alla radio pubblica Kan - non c'è una dead-line del genere''.



