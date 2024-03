"Benvenuta alla Svezia nella Nato come 32mo Paese membro". Lo afferma il segretario di Stato Antony Blinken a fianco del premier svedese Ulf Kristersson.

L'ingresso della Svezia nella Nato mostra la "debacle strategica della Russia", ha affermato Blinken. "L'Ucraina si sta battendo per la sua libertà, e per libertà europea", ha aggiunto il premier svedese Ulf Kristersson. "Questo per noi non è la fine di qualcosa, ma l'inizio"", ha osservato Kristersson.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA