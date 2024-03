La pirateria libraria sottrae 705 milioni di euro l'anno

La pirateria nel mondo del libro sottrae agli editori 705 milioni di euro di vendite l'anno: più di un quarto del valore complessivo del mercato (il 28%, calcolato al netto di editoria scolastica ed export). Gli atti di pirateria stimati in un anno sono 108,4 milioni, quasi 300mila ogni giorno, in calo dell'8% rispetto al 2021. È quanto emerge dalla terza analisi dell'istituto di ricerca Ipsos per l'Associazione Italiana Editori sulla pirateria nel mondo del libro, presentata oggi nell'incontro de Gli Editori, l'accordo di consultazione tra Aie e la Federazione Italiana Editori Giornali, al Ministero della Cultura a Roma L'indagine, presentata dal presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli, rileva inoltre che pirata libri a stampa, digitali e banche dati il 31% della popolazione sopra i 15 anni, il 78% degli studenti universitari, il 49% dei professionisti (commercialisti, medici, avvocati, notai, architetti, geometri, ingegneri, consulenti del lavoro). La conseguenza è una perdita di posti di lavoro per il settore editoriale pari a 4.900 unità, che diventano 12.000 conteggiando anche l'indotto. In termini economici, la perdita per il sistema Paese è di 1,75 miliardi di euro, con 298 milioni di mancate entrate per il fisco.

All'incontro - moderato dal direttore dell'ANSA Luigi Contu, a cui hanno partecipato i presidenti di Aie e di Fieg, Innocenzo Cipolletta e Andrea Riffeser Monti, con le conclusioni del presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, Federico Mollicone - è emersa anche la scarsa consapevolezza nell'opinione pubblica della gravità della pirateria e delle possibili conseguenze. La percentuale di chi si dice a conoscenza dell'illiceità/illegalità della pirateria è pari nel 2023 al 79% (84% nel 2019).

Il 70% del campione intervistato ritiene poco probabile essere scoperti e puniti. Sono intervenuti Benedetta Alessia Liberatore, direttore della Direzione per i Servizi Digitali dell'Agcom, Gaetano Cutarelli, comandante del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, Salvatore Sica, presidente Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, Mauro Tosca, responsabile antipirateria Aie e la scrittrice e psicoterapeuta Stefania Andreoli.



