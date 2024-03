Fonti Israele, bene il piano Usa sul porto a Gaza

Israele accoglie favorevolmente il piano degli Stati Uniti per costruire un "molo temporaneo" sulla costa di Gaza per fornire aiuti umanitari via mare e coordinerà lo sviluppo del progetto con gli Stati Uniti. Lo ha detto un funzionario israeliano, come riporta Times of Israel.

Israele "sostiene pienamente" la creazione di una tale struttura, dice il funzionario in condizione di anonimato, dopo che funzionari statunitensi hanno detto che il presidente Joe Biden avrebbe annunciato nel suo discorso sullo stato dell'Unione che l'esercito americano costruirà un porto per ricevere rifornimenti per i civili nell'enclave palestinese.





