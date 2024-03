Europa League: la Roma travolge il Brighton 4-0

La Roma di De Rossi travolge 4-0 (2-0) il Brighton dell'amico De Zerbi nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, giocata questa sera in Olimpico ancora una volta sold out. Primo tempo super dei giallorossi che si portano in vantaggio già al 13' con Dybala ben servito da Paredes. Reagisce il Brighton ma è bravo Svilar su Welbeck. A pochi minuti dall'intervallo il raddoppio di Lukaku che sfrutta un errore di Dunk. Nella ripresa due gol in pochi minuti di Mancini prima e Cristante poi. Ottavi ipotecati.



