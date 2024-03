Non è ancora il momento di tagliare i tassi. Lo afferma la governatrice della Fed Michelle Bowman, sottolineando che "se i dati continueranno a indicare che l'inflazione di muove in modo sostenibile verso il target del 2%, allora sarà appropriato ridurre gradualmente i tassi per prevenire che la politica monetaria sia troppo restrittiva".





