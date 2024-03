Borsa: l'Europa sale dopo la Bce, calano i titoli di Stato

Le Borse europee sono in lieve rialzo dopo la decisione della Bce di lasciare i tassi fermi. In calo i rendimenti dei titoli di Stato. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0882 sul dollaro.

Nel Vecchio continente in luce Madrid (+0,7%) e Milano (+0,3%). Positiva anche Parigi (+0,1%), mentre sono poco mosse Londra (+0,02%) e Francoforte (+0,01%).

Lo spread tra Btp e Bund scende a 130 punti, con il rendimento del decennale italiano che cede sei punti base al 3,57% e quello tedesco al 2,27% (-5 punti).



