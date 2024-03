Prima prova danno da plastiche su uomo, rischi cuore doppi

Nanoplastiche sono state identificate per la prima volta nelle placche aterosclerotiche delle arterie e per la prima volta è stato provato il danno per la salute umana con gravissimi effetti. Lo rivela uno studio ideato e coordinato dall'Università della Campania 'Vanvitelli', in collaborazione con vari enti. Pubblicato su The New England Journal of Medicine, lo studio fornisce la prova della pericolosità delle plastiche: le placche 'inquinate' sono più infiammate e causano un aumento di oltre 2 volte del rischio di infarti e ictus. Accompagna lo studio un editoriale che definisce la scoperta "rivoluzionaria".



